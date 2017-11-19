19.11.2017 14:23 Metro kullanan yolcu sayısında rekor

İstanbul'da 17 Kasım Cuma günü binlerce vatandaşın metro hatlarını kullanmasıyla taşınan yolcu sayısında rekor kırıldı. Tüm metro hatlarında taşınan toplam yolcu sayısı 2 milyon 69 bin 960 kişi oldu. İstanbul'da 17 Kasım Cuma günü binlerce vatandaşın metro hatlarını kullanmasıyla taşınan yolcu sayısında rekor kırıldı. Tüm metro hatlarında taşınan toplam yolcu sayısı 2 milyon 69 bin 960 kişi oldu.

17 Kasım Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Metro İstanbul yolculuk sayılarında 3 yeni rekor kırdı. Tüm hatlarda taşınan toplam yolcu sayısı 2 milyon 69 bin 960 kişi oldu. M1 Yenikapı- Havalimanı/Kirazlı Metro Hattında: 495 bin 739 kişi ve M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattında: 355 bin 673 yolcuya hizmet verildi. İnşaatı devam eden hatların hizmete girmesiyle birlikte bu sayının iki katına çıkması hedefleniyor.



