Metro istasyonunda kan bağışında bulundular

Kan bağışına dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında yolcular metro istasyonlarında kurulan alanlarda kan verdi.

Kan bağışına dikkat çekmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında yolcular metro istasyonlarında kurulan alanlarda kan verdi.

Türk Kızılayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, Kan Bağışı Etkinliği düzenledi. Kan bağışına dikkat çekmek için düzenlenen kampanya kapsamında yolcuların yoğun olarak kullandığı Pendik, Ünalan, Yenikapı, Hacıosman ve Kirazlı metro istasyonlarında yolcular kan bağışında bulundu. "İki Durak Arası İyilik Molası" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve metro çalışanları kurulan alanda kan vererek, kampanyaya destek verdi. Seyahat eden yolcular, metro istasyonunda kan vererek, kan bağışının önemine dikkat çekti.



"EN ÇOK KULLANILAN 5 DURAKTA KAN BAĞIŞLAMA NOKTALARI BULUNUYOR"

En çok kullanılan 5 durakta bağış noktasının bulunduğunu belirten Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Gayet güzel ve inovatif bir kampanya gerçekleştirdi. İstanbul 8 bin 500 yıllık bir şehir ve çok sayıda katmanı var, yeni katmanı da metro katmanı. Yerin altından bir güzel hayat var aslında karınca gibi milyonlarca insan buraları kullanıyor. Dolayısıyla bu bizim için de iyi bir fırsat oldu. 'İki durak arası iyilik molası' adında bir kampanya bu. En çok kullanılan aktarım noktaları olan bu duraklarda vatandaşlarımız gelip kan bağışlayabilecekler" dedi.



BAŞKAN DA KAN BAĞIŞINA DESTEK VERDİ

Kan bağışında bulunan Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak böyle önemli bir sosyal konuya parmak basmak istedik. Hepimizin hayatında Kızılay ile kan ile alakalı bir hastalık olayı mutlaka olmuştur. O yüzden geçmişte bu durumu yaşayan, Kızılay olmasa belki de hastamızı kaybedecek durumda olduğumuz günleri yaşamış bir vatandaş olarak her 2-3 senede buna katkı da bulunurum aynı zamanda" ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan Ahmet Gül isimli yolcu, "Açıkçası önemli olduğunu düşündüğüm için havaalanına giderken yolumu değiştirip geldim buraya. Uzun zamandır da araştırıyordum kan vermeyi. Daha çok yayılmasının hedeflenmesi beni çok mutlu etti. Herkesin yapmasının gerekli olduğu önemli bir şey" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Yenikapı metro istasyonunda müzik dinletisi de sunuldu.

(Harun Basat / İHA)