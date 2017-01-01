01.01.2017 19:28 Metro durağı yakınında şüpheli araç alarmı

İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı. İstanbul Kartal'da metro durağına yakın yerde terk edilmiş haldeki bir araç polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kartal-Kadıköy istikameti yan yolu trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları araçta inceleme başlattı.



