Metrelerce uçtu: Olay yerinde can verdi

Brezilya'da aşırı süratli motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı.
Brezilya'da aşırı süratli motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet paramparça olurken, sürücü de metrelerce öteye uçtu. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çiftin ise kazadan saniyelerle kurtulduğu görüldü.
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