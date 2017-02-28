Metrelerce sürüklendi, takibi bırakmadı

Metrelerce sürüklenen polis takibi bırakmadı, kaçak sürücüyü böyle yakaladı.
Metrelerce sürüklenen polis takibi bırakmadı, kaçak sürücüyü böyle yakaladı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Polisin durdurduğu bir aracın sürücüsü, aniden gaza basınca, memuru metrelerce sürükledi. Yerden kalkarak aracına binen polis, kaçak sürücüyü takibe başladı. Kovalamaca, kazayla sona ererken, polis ekipleri camı kırarak araçtan çıkardıkları sürücüyü gözaltına aldı.
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