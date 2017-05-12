Metrelerce savruldular

Polis aracından sıkılan su göstericileri metrelerce savurdu.
Polis aracından sıkılan su göstericileri metrelerce savurdu. Venezuela'da güvenlik güçleri, hükümet karşıtı protestolarına devam eden göstericilere müdahale etti. Polis aracından sıkılan tazyikli su, göstericilerden bazılarını metrelerce savurdu. O anlar amatör bir kameraya da anbean yansıdı.
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