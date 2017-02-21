Metrelerce savrulan lastik, adama böyle çarptı

Metrelerce savrulan lastik, yol kenarındaki adama böyle çarptı.
Metrelerce savrulan lastik, yol kenarındaki adama böyle çarptı. Görüntülerin adresi Brezilya. Seyir halindeki bir araçtan fırlayan lastik, metrelerce savrularak yol kenarında yürüyen bir adamın başına çarpıyor. Talihsiz adam aldığı darbeyle yere düşerek hareketsiz kalıyor. Bir süre sonra kendine gelen adam, kazayı yaralı olarak atlatırken, bu kadarına pes dedirten görüntüelr, güvenlik kamerasınca anbean kaydediliyor.
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