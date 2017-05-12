Aracın çarptığı kadın metrelerce ileriye savruldu.

Aracın çarptığı kadın metrelerce ileriye savruldu.

Görüntülerin adresi Tayland. Telefonla konuşarak dört şeritli yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın, metrelerce ileriye savrularak başka bir otomobilin üzerine düştü. Kaza anı görüntülere de anbean yansıdı.

