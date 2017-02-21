Endonezya'da ışık ihlali korkunç bir kazayla bitti.
Endonezya'da ışık ihlali korkunç bir kazayla bitti. Kırmızı ışık yanmasına rağmen kavşakta durmayan motosiklete, hızla gelen bir otomobil çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu ve bir bahçeye düştü. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.
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