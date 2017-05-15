Metrelerce havaya savruldular!

Kayserinin Develi ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin seyir halindeki motosiklete çarptığı kaza saniye saniye görüntülendi. Kazada, çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan gençler yaralı olarak kurtuldu.

Kayserinin Develi ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin seyir halindeki motosiklete çarptığı kaza saniye saniye görüntülendi. Kazada, çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan gençler yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Elbiz Caddesinde meydana gelen kazada, kırmızı bir otomobil önünden geçen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan Burak B. (16) ve Yusuf Ç. (16) çarpmanın etkisiyle havaya savruldu ve düştü. Gençlerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı gençler ambulansla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Mahmut Kılınç / İHA)