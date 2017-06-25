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Metin Şahin, Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanlığına seçildi
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Metin Şahin, Avrupa Tekvando Birliği Asbaşkanlığına seçildi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) Yönetim Kurulu Üyeliği'nin ardından Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Asbaşkanlığına seçildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) Yönetim Kurulu Üyeliği'nin ardından Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Asbaşkanlığına seçildi.
Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen WTF Genel Kurulu'nun ardından ETU Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Türkiye, ETU Yönetim Kurulu'nda 3 kişiyle temsil edilme başarısını gösterdi. Sakis Pragalos'un yeniden başkanlığa seçildiği ETU'da Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, bir kez daha asbaşkanlık görevine getirildi. Federasyon Asbaşkanı Dr. Oktay Duymaz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya da ETU Yönetim Kurulu Üyesi olma başarısını gösterdi.

BAŞKAN ŞAHİN: AVRUPA TEKVANDOSU BİZE GÜVENİYOR
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, ETU Genel Kurulu'nun Türkiye'nin tekvandodaki gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi. Başkan Şahin, "Türkiye, her zaman lokomotif bir ülke olmuştur. Bunun bir örneğini de ETU Genel Kurulunda gördük. ETU'da yeni dönemde 3 kişiyle birden ülkemizi temsil edeceğiz. Yönetimdeki gücümüz her sene daha da artıyor. Avrupa tekvandosu bize güveniyor ve bizimle işbirliği yapmak istiyor. Tekvando ile ilgili çalışmalar ve başarılarımız nedeniyle Avrupa'nın lider ülkelerinden birisi olarak görülüyoruz. Yeni dönemde de Avrupa tekvandosunu daha ileriye taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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