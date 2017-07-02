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Metin Şahin: 2020 Olimpiyatları'nın yıldızı olacağız
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Metin Şahin: 2020 Olimpiyatları'nın yıldızı olacağız

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, hedeflerini açıklayarak, '2020'deki hedef ise en zirveye gitmek. 2020 Olimpiyatları'nın yıldızı olacağız' dedi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, hedeflerini açıklayarak, "2020'deki hedef ise en zirveye gitmek. 2020 Olimpiyatları'nın yıldızı olacağız" dedi.
Güney Kore'de düzenlenen 23. Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda takım halinde Dünya ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan Taekwondo Milli Takımı, dün Türkiye'ye döndü. Turnuvada Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs, Dünya şampiyonu oldu. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyon sporcular ile Teknik Direktör Ali Şahin basın toplantısı düzenledi.
Güney Kore'deki şampiyonada Türkiye'yi 16 sporcu ile temsil ettiklerini belirten Metin Şahin, "Bayanlarda 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 67 kiloda Nur Tatar, dünya şampiyonu oldu. 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ise gümüş madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 183 ülke arasından 2 altın, 1 gümüş ile takım halinde ikinci oldu. Ev sahibi Güney Kore birinci, Sırbistan'da üçüncü oldu. 2015 yılından sonra 2017 yılında bir basamak çıktık. Erkeklerde ise 18 yaşında 4 sporcu mücadele etti ve tecrübe kazandı" diye konuştu.

"BU SENE GENÇ TAKIMLA ŞAMPİYONAYA GİTTİK"
2024 Olimpiyatları'na hazırlıklarının olduğunu belirten Başkan Şahin, "Bu sene genç takımla şampiyonaya gittik. Çok büyük başarı beklemedik. Bu büyük turnuvada tecrübe kazanmasını bekledik. Dünya Şampiyonası öncesi Dünya Taekwondo Federasyonu'nda seçim oldu. Ben de Avrupa kıtasında aday oldum. 5 kez kazanarak yönetim kuruluna girdim" şeklinde konuştu.
Antrenörlere, kulüplere bu başarılar için teşekkür eden Şahin, "Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarının arkasında öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardır. Sayın Başbakanımız, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız vardır. Hiçbir destekten kaçınmadılar. Maddi ve manevi destekte bulundular. Özellikle Cumhurbaşkanımızın anında arayıp, tebrik edip, motive etti" ifadelerini kullandı.

"2020'DEKİ HEDEF İSE EN ZİRVEYE GİTMEK"
Avrupa'nın en başarılı ülkesi olduklarını vurgulayan Metin Şahin, "Avrupa Federasyonu Başkanı özel bir kutlama yaptı. Avrupa'yı temsilen en büyük ülke olmak bizi gururlandırıyor. Avrupa Federasyonu'nda birinci başkanvekiliyim. Hedefimiz olan hem Avrupa'da hem de Dünya'da en iyi şekilde temsil ettik. 2012 yılında Türkiye Olimpiyatlarda birinci sıradaydı. 2016'da 1 madalya aldık. 2020'deki hedef ise en zirveye gitmek. 2020 Olimpiyatları'nın yıldızı olacağız. Sadece Türkiye'nin değil. Sadece birinci olarak değil, teknik kapasite ile gösterilmek istiyoruz" dedi.
(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

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