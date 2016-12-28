28.12.2016 23:11 Metin Ersan: 'Tuzlaspor tarihinde güzel bir galibiyet oldu'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, Galatasaray'ı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, 'Bu galibiyet Tuzlaspor tarihinde çok güzel bir galibiyet oldu' dedi. Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, Galatasaray'ı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu galibiyet Tuzlaspor tarihinde çok güzel bir galibiyet oldu" dedi.



Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, "Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet Tuzlaspor tarihinde çok güzel bir galibiyet oldu. İlk maçta da iyi futbol oynadık. Ama galibiyeti getirmedik. Bu futbolun üzerine biraz katmamız gerektiğini biliyorduk. Galatasaray, öne çıktığında arkada boşluklar verecekleri biliyorduk. Yapmış olduğumuz oyun planı tuttu. Yediğimiz golde hücumu düşünürken savunmayı unuttuk. Maçın neticesinde kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah gruptan çıkar, yolumuza devam ederiz" diye konuştu.



Öte yandan çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Ersan, "Yaş ortalamaları 21, 22. Bunlar inşallah Türk futboluna kazandırılır" şeklinde konuştu.

