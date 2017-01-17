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Meteorolojiden yağış uyarısı
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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Amasya ve Isparta çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2); İzmir ve Aydın çevreleri, Isparta'nın güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 8
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
Bursa: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
İzmir:Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 13
Adana: Parçalı bulutlu 16
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4
Diyarbakır: Az bulutlu 8
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