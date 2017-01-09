Meteorolojiden önemli uyarı! İstanbul'da kar daha da artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 santimetre, iç ve kuzey kesimlerde 10-15 santimetre arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÖĞLEDEN SONRA KAR YAĞIŞI ARTACAK

İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

DAHA SOĞUĞU GELİYOR

Balkanlar üzerinden gelen ve geçtiğimiz cuma akşamı Marmara'ya ulaşan kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çatalca'da 110, Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de 25 santimetreye kadar ulaşan kar yağışı dün kısa bir mola verse de Meteorolojiye göre perşembe gününe kadar devam edecek.

Perşembe'den itibaren bir süre yağışlı havanın etkisi altında kalacak olan Marmara, Balkanlar üzerinden gelecek olan ikinci bir soğuk hava dalgasıyla adeta donacak.

Uzmanlar önümüzdeki hafta sonundan itibaren beklenen havanın bundan daha sert olacağı uyarısında bulundu.