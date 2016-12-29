29.12.2016 16:46 Meteorolojiden Mersin ve Adana için uyarı

Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğü, bu gece saat 24.00'den sabah 06.00'ya kadar kent merkezinde sağanak yağmur, 700 metre rakım üzerindeki yerlerde ise yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Mersin Meteoroloji İl Müdürlüğü, bu gece saat 24.00'den sabah 06.00'ya kadar kent merkezinde sağanak yağmur, 700 metre rakım üzerindeki yerlerde ise yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tahminlerimiz doğrultusunda bugün Doğu Akdeniz'de görülen şiddetli yağışlara ilave olarak bu gece saatlerinden itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde şiddetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağmurun gece 24.00 ile 06.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.



