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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul’u sabahın erken saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Bu arada Meteoroloji 5 il için kuvvetli rüzgar uyarı yaptı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Tekirdağ, Sivas, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, İstanbul'u etkisi altına aldı. Güne yağışla başlayan İstanbul'da, tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar yağmurlukları ve şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, yağmura dışarıda yakalananlar ise otobüs durakları, simitçi şemsiyeleri, apartman girişi gibi kapalı yerlere sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış nedeniyle bazı yollarda da küçük su birikintileri oluştu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Tekirdağ, Sivas, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un kuzey, Isparta'nın batı ve Bursa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 İL İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarın güneybatıdan hafif ve orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması gerekiyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli 23
Adana: Parçalı bulutlu 28
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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