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Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor
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Meteoroloji uyardı: Yağmur geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun batısı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun az bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, bu sabah ilk saatler ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, diğer yerlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (3)

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde doğu kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı (15)

Samsun: Parçalı, zamanla çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı az bulutlu ve sisli -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8
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