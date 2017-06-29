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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak
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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar artacak

Ramazan ayı boyunca düşük derecelerde seyreden hava sıcaklığı önümüzdeki hafta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Ramazan ayı boyunca düşük derecelerde seyreden hava sıcaklığı önümüzdeki hafta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.
Ramazan ayı sonrasında serin havalar yerini yüksek sıcaklıklara bıraktı. Hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan Meteoroloji Uzmanı İlker Koç, Ramazan ayı boyunca özellikle yurdun iç ve batı kesimlerinde yağışlar ile birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini kaydederek, Ramazan ayının son günü itibari ile sıcaklıklarda yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere artış meydana geldiğini söyledi.

"SICAKLIKLARIN MEVSİM NORMALLERİNİN 6 İLA 10 DERECE ÜZERİNE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"
Koç, bugün itibariyle sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, "30 Haziran Cuma günü itibari ile yurdun batı kesimleri Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi üzerine girecek. Bu sıcak hava dalgasının etkisi ile birlikte sıcaklıkların hafta sonu yurt genelinde artışını devam ettirerek, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine üzerine çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Sıcak hava dalgasının pazartesi gününe kadar yurt genelinde etkili olacağını söyleyen Koç, pazartesi gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere sıcaklıklarda tekrar azalma yaşanacağını ifade etti. Koç, sıcak havalara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızın aşırı sıcak havaya karşı mümkün olmadıkça güneş ışınlarına maruz kalmamalarını tavsiye edebiliriz. Gün içerisinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında güneş ışınları en zirvede. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için vatandaşlarımızın bu saatler itibari ile dışarıda olmamalarını tavsiye ederiz."
Yükselen hava sıcaklıklarını il bazına göre de değerlendiren Koç, İzmir'de hafta sonu sıcaklık değerlerinin 42-43 dereceye, Antalya'da 43, Aydın ve Şanlıurfa'da 45 dereceye kadar ulaşacağını söyledi. Koç, Ankara'da ise perşembe günü itibari ile 35 derece olan hava sıcaklığının söz konusu artışlar ile birlikte hafta sonu 38-39 dereceye, pazartesi gününden itibaren ise 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti. Koç, pazartesi günü itibariyle sıcaklıkta rekor kıran iller arasında ise 45-46 derece ile Aydın ve Şanlıurfa olacağını sözlerine ekledi.
(Benan Özben - Burak Altun - Cem Geçim - Ömer Çetin /İHA)

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