Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 10 derece artacak

Hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü ülkemiz genelinde yağış beklenmezken, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzey, ve doğu kesimlerde yerel sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor" denildi.
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