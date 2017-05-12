Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 10 derece artacak

Hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta sonu ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü ülkemiz genelinde yağış beklenmezken, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzey, ve doğu kesimlerde yerel sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

