Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor

İSTANBUL, Edirne, Ankara, İzmir bugün sağanak yağışlı Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini açıkladı İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı üstelik saati de belli.

Geçtiğimiz hafta sonu itibari ile etkili olan sıcak ve güneşli hava yerini kara bulutlara bıraktı. Özellikle bugün İstanbul'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Sağanak yağış ise 18.00'den sonra başlayacak ve yarın ve cuma günü de sürecek.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Tekirdağ, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.