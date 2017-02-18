Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artması bekleniyor.

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir'in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 8

İstanbul: Az bulutlu yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu 10

Bursa: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Az bulutlu -4

Diyarbakır: Az bulutlu 7

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
İşte referandumda kullanılacak oy pusulaları
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı
Park halindeki araçlara çarptı!
Adana Valiliğine saldırıda tutuklama
İstanbul'da rüşvet operasyonu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi'nde patlama
Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi'nde patlama
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
İşte son referandum anketi sonuçları: AKP'lilerin yüzde 35'i 'hayır' diyor
Makamında silahlı saldırıya uğradı!
Makamında silahlı saldırıya uğradı!
Caferi: Ankara Suriye'deki işgale son vermedikçe, Türklerle temas kurmayacağız
Caferi: Ankara Suriye'deki işgale son vermedikçe, Türklerle temas kurmayacağız
İstanbul'da hareketli dakikalar! 17 adrese baskın düzenlendi
İstanbul'da hareketli dakikalar! 17 adrese baskın düzenlendi
Türkiye'den çok sert Karabağ tepkisi!
Türkiye'den çok sert Karabağ tepkisi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
İşte referandumda kullanılacak oy pusulaları
İşte referandumda kullanılacak oy pusulaları
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı
Park halindeki araçlara çarptı!
Park halindeki araçlara çarptı!
Adana Valiliğine saldırıda tutuklama
Adana Valiliğine saldırıda tutuklama
İstanbul'da rüşvet operasyonu
İstanbul'da rüşvet operasyonu
İnanılmaz kurtuluş!
İnanılmaz kurtuluş!
Patlamanın zarar verdiği binalara Türk bayrakları asıldı
Patlamanın zarar verdiği binalara Türk bayrakları asıldı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Tren aracı 200 metre sürükledi: 1 ölü, 4 yaralı
Tren aracı 200 metre sürükledi: 1 ölü, 4 yaralı
Bursasporlu isme havaalanında tepki: 'Bursa'yı terk et'
Bursasporlu isme havaalanında tepki: 'Bursa'yı terk et'
Üst düzey 2 terörist ölü ele geçirildi
Üst düzey 2 terörist ölü ele geçirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English