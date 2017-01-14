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Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi
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Meteoroloji İstanbul hava durumu için saat verdi

İSTANBUL hava durumu(14.01.2017) son tahminleri açıklandı. Bugün yüzünü gösteren güneş yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji yetkililer yağış için saat verdi. İşte yurtta hava durumu

İSTANBUL hava durumu için son açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Sıcaklıklar ise 7-8 derece artıyor.

Meteoroloji bu akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağışa karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Mürdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre; akşam saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kıyılarında yağmur ve sağanak bekleniyor

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kıyılarının yağmur ve sağanak, gece Bilecik ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 1 ila 4 derece artacağı, güney bölgelerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 13

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu, gece doğusunun kıyı kesimleri sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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