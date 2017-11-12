Meteoroloji'den yağış uyarısı! Hava sıcaklığı nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, 21 derece

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 24 derece

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 23 derece

Samsun: Parçalı bulutlu, 20 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 19 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, 11 derece

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 19 derece