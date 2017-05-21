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Meteoroloji'den yağış uyarısı
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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için yağış uyarısında bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya, Çorum, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Konya'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Antalya'nın kuzey, Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 il 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey, kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı 29
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor) 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 22

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