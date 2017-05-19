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Meteoroloji'den yağış uyarısı
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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneydoğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Eskişehir, Bilecik, Bolu, Ankara'nın güney ve batısı, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri ile gece saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın güney ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 21
İzmir: Çok bulutlu, doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 28
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

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