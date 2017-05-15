Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güneybatısının az bulutlu ve açık, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin kıyıları ile Iğdır, Van ve Bitlis'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları, Muğla kıyıları ve Hakkari çevrelerinde kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22 İstanbul: Parçalı bulutlu 23 İzmir: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu 28 Bursa: Parçalı bulutlu 23 Adana: Parçalı ve az bulutlu 30 Antalya: Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
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