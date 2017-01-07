Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Gece boyunca aralıksız süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tuzlama çalışmaları ana arterlerde yaşanabilecek sorunları engellerken, özellikle ara sokaklarda biriken kar nedeniyle araçlar ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor.



Vatandaşların, ağırlıklı olarak seferlerinde sorun yaşanmayan metrobüs, marmaray ve metroyu kullandıkları görülüyor.



Şehir Hatları, bugün yapılacak tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO da bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, 07.15 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.30 Yenıkapı-Bursa hızlı feribot, 07.30 Bursa-Yenikapı hızlı feribot, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 07.45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 08.30 Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü ve 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferleri yapılamadı.



İDO'nun, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü ve 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri de yapılamayacak.



İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor.



- TEM BAŞAKŞEHİR MEVKİSİNDE KAZA



Bu arada, TEM Bahçeşehir mevkisinde 5 tırın kayarak karıştığı kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı.



Bölgeye vinçler sevk edildi.

OCAK AYI ÇOK SOĞUK GEÇECEK

Meteorolojinin ardından Bakan Veysel Eroğlu'ndan da kar uyarısı geldi. Bakan Eroğlu, ocak ayının soğuk geçeceğini, bu akşamdan itibaren başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili kar yağışı beklendiğini aktardı. Meteroloji ise yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk hava beklendiğini belirterek 'buzlanma' ve 'don'a karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar yağışının yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

'EKSTREM SOĞUK HAVA DALGASI' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'ekstrem soğuk hava dalgası' nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.".

İZMİR, ÇANAKKALE, BALIKESİR...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bu geceden itibaren Çanakkale, Balıkesir, İzmir'in kuzeyi ve iç kesimleri ile Manisa genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirerek, muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada Ege'de bu gece ve yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı vurgulanarak, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir ve gece saatlerinden itibaren Manisa il geneliyle İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen kar yağışlarının bu gece yarın yoğun olarak devam edeceği ve yer yer 20 santimetre üzerinde bir örtü bırakacağı tahmin ediliyor." bilgisi paylaşıldı.

BATI KARADENİZ, ESKİŞEHİR, AFYON

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Afyon için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bu gece saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde başlayacak kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının ilerleyen saatlerde Zonguldak, Karabük, Bartın ve Afyonkarahisar çevrelerinde de etkili olması beklendiği belirtildi. Cumartesi gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer tipiye dönüşmesi beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı da beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.