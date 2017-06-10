Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı kesimleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ile Kütahya'nın kuzey, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç bölgelerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bugün kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27 Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Antalya: Az bulutlu ve açık 33 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bugün gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
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