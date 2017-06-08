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Meteoroloji’den kuvvetli yağmur uyarısı!
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Meteoroloji’den kuvvetli yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın saat 18.00'den itibaren etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Karabük'ün batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ilk saatlerde İstanbul'un kuzey kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyı kesiminde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 29
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde kuzey kıyıları pus ve yer yer sisli 27
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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