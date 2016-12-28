28.12.2016 14:49 Meteoroloji'den Finike-Anamur arasında 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Finike-Anamur arasındaki denizlerde 'kuvvetli fırtına' uyarısında bulundu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Finike-Anamur arasındaki denizlerde 'kuvvetli fırtına' uyarısında bulundu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Finike Anamur arası denizlerde rüzgarın Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra saate 50 ile 75 kilometre kuvvetinde fırtına, yer yer saatte 75 ile 90 kilometre kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Kuvvetli rüzgarın Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

