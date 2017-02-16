Meteoroloji'den bu illere kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illerde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı. Samsun ve Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalındığı 45 santimetreye ulaşırken, yarın sabah saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneybatı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile Sivas, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ardahan, Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Kar yağışının; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli iç ve yüksek kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, eğimin dik olduğu yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle Samsun-Ordu karayolu, zaman zaman trafiğe kapatıldı. Trafiğe kar lastiği takmadan ve zincirsiz çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli ile yarın (Cuma) öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde kıyılarda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.