11.01.2017 16:59 Meteoroloji, çatı çökmelerine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesinde yaşayan vatandaşları aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesinde yaşayan vatandaşları aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyardı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın; 12 Ocak Perşembe sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kar şekline dönmesi, ardından yağışın tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.



ÇATI ÇÖKMELERİNE DİKKAT

Açıklamada, vatandaşlar çatı çökmeleri ve kar erimelerine karşı uyarılırken, "İstanbul ve Marmara bölgesinin güneyindeki illerde (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmurun meydana gelmesi beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünü arttıracağı ve kar erimelerine sebep olacağından, vatandaşların ve ilgililerin meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.



