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Meteoroloji alarm verdi! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
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Meteoroloji alarm verdi! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İSTANBUL saatlik hava durumu tahminine göre kar yağışı akşama kadar devam edecek. Kar yağışının etkisiyle birlikte hava sıcaklığı İstanbul ve Ankara'da daha da düşecek. İşte son hava durumu tahmini.

İstanbul ve Ankara'da bugün etkili olacan kar yağışının iki gün sürmesi bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışı iki gün boyunca devam edecek. Meteorolojinin yayınladığı saatlik hava durumu tahminine göre İstanbul'da kar yağışı cumartesi gününe kadar devam ediyor. AKOM, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle vatandaşlardan, toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini istedi.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, bugünden itibaren tüm Marmara'da etkisini hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı aralıklarla devam edecek. Pazar günü ise İstanbul'da soğuk ancak açık bir hava bekliyor olacak.

İstanbul için yayınlanan saatlik son hava durumu tahminine göre kar yağışı gün boyu kesintisiz devam edecek. Gece yarısında azalacak olan kar yağışı ile birlikte İstanbul'da hava sıcaklığı daha da düşecek.

İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini de yayınlandı. Balkanlardan gelen kar yağışının arkası Sibirya soğukları olacak ve İstanbul'da hava sıcaklığı eksilere inecek.

Kar yağışı, Marmara'nın güneyinde Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde etkili olacak.

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI

Meteoroloji'nin verilerine göre Ankara'da ise dün başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışının bugün de etkisini göstereceği belirtildi. Ankara'da kar yağışı cuma akşamına kadar aralıklarla devam edecek. Hafta sonu ise Ankara il merkezinde sisli bir hava etkisini gösterecek.

ORTA KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayacağını belirtildi. Yağışların pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yağışların perşembe günü kıyılarda karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde ise kara dönüşmesi; cuma ve cumartesi günleri ise yağış alan tüm yerlerde aralıklı kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının özellikle Kastamonu, Sinop kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer yoğun olması beklenmektedir. Yağışlı ve soğuk hava nedeniyle hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir."

Açıklamada, soğuk hava ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.


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