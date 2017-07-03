Meteoroloji açıkladı: Yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın,genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 40 İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 İzmir: Az bulutlu ve açık 37 Bursa: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36 Adana: Az bulutlu ve açık 39 Antalya: Az bulutlu ve açık 37 Samsun: Az bulutlu ve açık 28 Trabzon: Az bulutlu ve açık 30 Erzurum: Az bulutlu ve açık 32 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42
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