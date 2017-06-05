Meteoroloji 6 ili uyardı

Meteoroloji 6 kente şiddetli yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 6 kente şiddetli yağmur uyarısında bulundu.

Meteorolojinin uyarılarına göre Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı ve Karabük şehirlerine ve Bolu'nun ise doğusuna kuvvetli yağış geliyor. Bugün saat 12.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağışın uyarısını yapan yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte dolu yağışının da gerçekleşebileceğini söyledi.

Yapılan açıklamada, gün içerisinde etkili olması beklenen yağışlarla beraber oluşması muhtemel su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yönelik vatandaşların tedbirli olması gerektiği de dile getirildi.

(Ceyhun Doğan /İHA)