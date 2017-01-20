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Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum
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Mete Yarar'dan Reina saldırganı ile ilgili çarpıcı yorum

Reina saldırganı hakkında konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 'Birçok faktör bunun basit bir DEAŞ saldırısı olmadığını gösteriyor' dedi.

Reina saldırganı hakkında konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Birçok faktör bunun basit bir DEAŞ saldırısı olmadığını gösteriyor" dedi.
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği söyleşide izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı acı tabloyu ve FETÖ gerçeklerini derinlemesine analiz edip izleyiciyle interaktif bir şekilde buluşturan Yarar, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve dünyanın Türkiye'ye karşı tavrını değerlendirdi. 2017'nin ilk saatlerinde gerçekleşen Reina saldırısına ilişkin konuşan Uzman Yarar, "Saldırganın yalnızca beraberindeki para değil onun dışındaki birçok faktör de bunun basit bir DEAŞ saldırısı olmadığını gösteriyor" diye konuştu.

METE YARAR'DAN SALDIRI VE SALDIRGANA İLİŞKİN ÇARPICI YORUM
Yılbaşı gecesi yaşanan hain terör eylemine çarpıcı bir yorum getiren Mete Yarar, "Bu olayın içerisinde hem katliamcı profiline hem DEAŞ profiline uymayan bir adam görüntüsü var. Açık ve net söyleyebilirim ki arkasından başka şeyler çıkacak. Bugün için erken konuşmak doğru olmaz, bir araştırma yapıyoruz bu konuyla alakalı. Önümüzdeki günlerde de geniş kapsamlı bir yazı yazacağım buna dair. Özellikle Türki cumhuriyetlerden Türkiye'ye bu tür kişiler neden geliyor, daha önce oralardan gelip eylem yapan sayısı 1'di. Bence asıl araştırılması gereken neden bunlar arttı ve arkalarında paralı bir örgüt mü var sorularıdır. Saldırganın yalnızca beraberindeki para değil onun dışındaki birçok faktörde bunun basit bir DEAŞ saldırısı olmadığını gösteriyor" dedi.

"BU DİRENİŞİ BAŞKA BİR ÜLKE YAPSAYDI ÜLKECE NOBEL ÖDÜLÜ ALIRLARDI"
15 Temmuz'un bir süreç olduğuna dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Yarar, "Böyle bir direnişi başka bir ülke yapmış olsaydı, muhtemelen Nobel Özel Ödülü diye bir şey çıkarılıp o ülkenin tamamına bu ödül verilirdi. Nobel Demokrasi Ödülü derlerdi adına da. Bırakın anlatmayı, 15 Temmuz hala devam ediyor bunu kabul edelim önce. Bunu ben değil sayın cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasiler söylüyor. Bu bana ait olan bir cümle değil. Bugünlerde Adalet Bakanı'nın açıklamalarını dinliyorsunuz. İçerideki gruplarına motivasyon vermeye devam ediyorlar ve dışarıda bazı suikastler için de emir verdiklerini düşünüyoruz diye açıklama yaptı. 15 Temmuz'u bir gün olarak algılarsanız yanlış yaparsınız. Biz o gün darbe yapmaya kalkan bir grubu bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Mete Yarar'a Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu tarafından çiçek takdim edildi. Söyleşinin ardından, Mete Yarar, Ceyhun Bozkurt ile birlikte çıkardığı 'Darbenin Kayıp Saatleri' kitabını imzaladı.
(Harun Basat / İHA)


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