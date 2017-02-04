04.02.2017 23:22 'Mete Kalkavan görevini yaptı'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirerek, 'Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti' dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirerek, "Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti" dedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu ve elendi. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Başakşehir de iyi bir takım, Galatasaray da zaten kupanın en çok kazanan takımı. Bir cümlem var. Mete Kalkavan görevini yaptı. Hepinizin dikkatine sunuyorum. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti" şeklinde konuştu.



"PES ARTIK"

Sarı-kırmızılı taraftarların aleyhinde yaptığını tezahüratların hatırlatılması üzerine Özbek, "Seyirci de kazanmak için gelmişti. Onlar da haklı olarak protesto ediyor. Burada ben hakem üzerinde duruyorum. Pes diyorum artık. Maçı herkes seyrediyor. Karabük maçında verdiği penaltı, penaltı mıydı? Burada 1 buçuk metre ofsayt. Emre dirsek attı. Zorla sarı kart verdi. Bunları tarif etmeye gerek yok" diye cevap verdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

