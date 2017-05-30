Mete Gazoz altını kaptı

Milli okçu Mete Gazoz, bu yıl 5.'si düzenlenen ve uluslararası yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapan Uluslararası Fetih Kupasında, yarıştığı Büyük Erkekler Klasik Yay kategorisinde altın madalya kazandı.

Milli okçu Mete Gazoz, bu yıl 5.'si düzenlenen ve uluslararası yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapan Uluslararası Fetih Kupasında, yarıştığı Büyük Erkekler Klasik Yay kategorisinde altın madalya kazandı.

İstanbul Okmeydanı Okçular Vakfının ilkini 2013 yılında düzenlediği artık geleneksel hale gelen Uluslararası Fetih Kupası, 27-29 Mayıs tarihlerinde dünyanın en iyi okçularına ev sahipliği yaptı. 30'u aşkın ülkeden 300'den fazla sporcunun ağırlandığı organizasyonda İhlas Koleji öğrencisi milli okçu Mete Gazoz, turnuvanın son gününde finalde karşılaştığı Güney Koreli rakibi Lee Seungyun'u 7-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

