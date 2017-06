Metal kapı dedektörlerinde radyasyon tehlikesi var mı ?

Neredeyse her mağaza ve binada güvenlik gerekçesiyle kullanılan metal kapı dedektörlerinden geçmenin sağlık açısından sakıncasının bulunmadığı ve zararlarının çok minimalize edildiği belirtiliyor.

Neredeyse her mağaza ve binada güvenlik gerekçesiyle kullanılan metal kapı dedektörlerinden geçmenin sağlık açısından sakıncasının bulunmadığı ve zararlarının çok minimalize edildiği belirtiliyor.

Dünyayı sarsan terör saldırıları ve bombalı eylemler, güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep oluyor. Son olayların ardından eskiden sadece havaalanı, gar ve terminallerde görülen X-Ray cihazları artık her gün binlerce insanın girip çıktığı alışveriş merkezleri, hastaneler, toplu konutlar ve iş yerlerinin girişlerinde de görülmeye başlandı. Güvenlik gerekçesiyle hemen her yere konulan bu cihazların zararlı olup olmadığı da merak konusu haline geldi. Özellikle anne babalar çocuklarını bu cihazlardan uzak tutarken hamile kadınlar da buradan geçmeyi tercih etmiyor. Bu cihazlarda ise bilinenin tam aksine x ışını bulunmazken sadece metal olan cisimlerde dedektör sesli ya da ışıklı olarak bilgi veriyor.



"ÜZERİMİZİ ARAYAN CİHAZLARDA RADYASYON BULUNMAZ"

Türk Radyoloji Derneği tarafından Eskişehir'de düzenlenen "3. Genel Radyografi Sempozyumu"nda konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Oyar, güvenlik gerekçesiyle kurulan metal kapı dedektörlerinde radyasyon riskinin bulunmadığını belirtti. Prof. Dr. Oyar, "Günlük alışveriş merkezlerinde dedektör olarak kullanılan cihazlar aslında birer metal dedektör cihazlardır. Bunlar da metale karşı bir uyarım söz konusu olduğu için direkt olarak x ışını uygulaması vermezler. O bakımdan zararlı etkileri çok çok minimalize edilmiştir ya da hiç yoktur diyebiliriz. Ancak havalimanlarında özellikle bagajlarımızın, el bagajlarımızın ve üzerimizdeki eşyaların saptanmasına yönelik geçirdiğimiz kayar platform üzerinden gönderilen ve bunları değerlendiren aletler var ki onlardan uzak durmak gerekir. Zaten bunların da koruyucu bir takım önlerinde sert plastikten ya da kauçuktan yapılmış bir takım koruyucular vardır. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durmakta yarar var. Bunlar gerçek anlamda düşük dozda da olsa x ışını ile arama yapan sistemlerdir. Ama metal dedektörleri, yani günlük yaşantımızda üzerimizi arayan ya da içinden geçerek üzerimizde metal bir aksamın bulunup bulunmadığını saptayan cihazlarda radyasyon bulunmaz" dedi.

(Kadir Arslan - Murathan Yıldırım/İHA)