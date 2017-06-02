'Mesut Özil de aynısını yaşadı'

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, Türkiye A Milli Takımı için davet almadığını belirterek, 'Benim zamanımda örneğin Alman Milli Takımı'nda Mesut Özil olsun, aynısını yaşadı' dedi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, Türkiye A Milli Takımı için davet almadığını belirterek, "Benim zamanımda örneğin Alman Milli Takımı'nda Mesut Özil olsun, aynısını yaşadı" dedi.

İki sene üst üste Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve siyah-beyazlılara sezon başında transfer olan Gökhan İnler, İHA muhabiri Doğan Gündoğdu'nun sorularını yanıtladı.



"KARİYERİMDE İYİ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞTIM"

Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler, kariyerinde çalıştığı teknik direktörler arasında kendisini en çok etkileyen ismin sorulması üzerine, "İtalya'da da oynadığım dönemde Mazzari vardı. İtalya'daki hocalar çok taktiksel çalışıyorlar. Ranieri'de öyle mesela. Ama ben genelde benim kariyerimde iyi antrenörlerle çalıştım. Benitez'de çok profesyonel; her şeyi yazan ve hazırlayan biriydi. Büyük bir antrenör. Hepsinin de büyük takımları yönetmeye kalitesi var" diye konuştu.



"ORADA DA ŞAMPİYON TAKIMDAYDIM"

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, Napoli'den Leicester City'e transfer olduktan sonra yaşadığı süreçle alakalı, "Leicester'a transfer olduğumda da bazı şeyleri öğrenmem lazımdı. Oynamamayı problem etmedim. Benim için tabii ki zor bir dönemdi. Sonuçta orada da şampiyon takımdaydım. O kadar da kötü bir transfer değildim. Doğrusunu yaptım. Sonuna kadar kararımın arkasındayım. Ardına Beşiktaş sayfasını açtık. İyi ki de açmışım. Yine kupayı kaldırdım" açıklamalarında bulundu.



"BİZİM TARAFTARIMIZ DÜNYADA 1 NUMARA"

Sosyal medyada taraftara da kendisi bir şeyler vermek için uğraştığını dile getiren tecrübeli orta saha, "Herkes bizi idol olarak bu takımın içerisinde biri olarak görüyor. Onlara bir şeyler vererek iletişime geçmek en doğrusu. Bütün Beşiktaş ailesine, taraftarlar nice yıllar dilerim. Önümüzdeki yıllarda daha iyi daha coşkulu yerlere geliriz. Bizim taraftarımız dünyada 1 numara. Ben bunu çocukluğumdan beridir hissediyorum. Herkes arkamızda olduğu için teşekkür ederim" diyerek sözlerini sonlandırdı.



"BANA TÜRKİYE'DEN BİR ÇAĞRI GELMEDİ"

Tecrübeli orta saha, İsviçre Milli Takımı'nda oynamasının sebeplerini şöyle aktardı:

"Ben Zürih'te oynarken, orada Türk Milli Takımı'nın paf takımına çağrıldım. Orada da antrenör Reha Kapsal idi. İskoçya'ya karşı oynanan maçtı hatta. İkinci yarı oynadım orada ondan sonra da hiç çağrılmadım önemli maçlar için. Sonra da bana Türkiye'den bir çağrı gelmedi ben de bir şey duymadım. O zamanlarda İsviçre medyasına da demiştim ben Türkiye için oynamak istediğimi. Sonra yine teklif olmadı ve bende kulübümle idmanlara devam ettim. Daha sonasında İsviçre'nin A milli hocası geldi bana ve "Seni İsviçre'ye kazandırmak istiyorum" dedi. Onlar bana herşeyi verdi. İsviçre'de değer verdiler bana ve bende onlara o değeri vermek istedim."



"MESUT ÖZİL DE AYNISINI YAŞADI"

Geçmişte milli takımın kendisine davet göndermemesinin birçok gurbetçi futbolcunun da başına geldiğini de aktaran İnler, "Önceden öyleydi. Şimdi Türkiye bunu daha iyi yapmaya çalışıyor. Benim zamanımda örneğin Alman Milli Takımı'nda Mesut Özil olsun, aynısını yaşadı. Ben onlardan daha yaşlıyım. Ben de üzüldüm tabi. Bende isterdim milli takımın oyuncusu olmak. Kısmet değilmiş ancak onlarda aramayınca bizde üzülüyoruz. Türkiye için oynamayı isterdim ancak ben futbolcuyum..." açıklamasını yaptı.



"KEŞKE..."

Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geri dönüş olup olmadığını sorulması üzerine Gökhan İnler, "Görüşmeler oldu tabi. Fatih Terim ve Şenol Güneş ile bu konular hakkında fazla konuşmadık. Görüşmeler olduğunda, 'Keşke...'. Keşke de ama sizin de bir şey yapmanız lazımdı ama. Ne diyeyim yani çeviremem ama kariyerimde böyle devam edecek" dedi.

(Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)