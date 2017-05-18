Mesut Özil 15 milyonu devirdi

Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, Twitter'da 15 milyon takipçi sayısını geçti.

Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, Twitter'da 15 milyon takipçi sayısını geçti.

Mesut Özil, 15 milyon takipçiyi geçmesi dolayısıyla Twitter'dan bir teşekkür mesajı yayınladı. Mesajda, aralarında Türkçe'nin de olduğu bir çok dilde 'teşekkür' yer aldı.

