Mesut Bakkal'ın Süper Lig formülü

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, içeride kazanacakları maçlar ve deplasmandan alacakları bir puan ile Süper Lig'e çıkabileceklerini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, içeride kazanacakları maçlar ve deplasmandan alacakları bir puan ile Süper Lig'e çıkabileceklerini söyledi.

Süper Lig'in güçlü adaylarından Sivasspor, her hafta hedefe bir adım daha yaklaşırken bu hafta evinde oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını da aralıksız sürdürüyor.

Teknik Direktör Mesut Bakkal yaptığı açıklama ile takımını Süper Lig'e taşıyacak formülden bahsetti. Bakkal taraftar desteğinin önemine değinerek, "Kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Biz hedeflediğimiz doğrultuda gidiyoruz. Dışarıda alacağımız 1 puan ve içeride kazanacağımız maçlar bizi 65 puana ulaştıracak. Bu da bizi bir üst lige çıkmamıza ve şampiyon olmamıza yetecek diye düşünüyoruz. Şimdi Balıkesirspor maçı var. İçerideki maçların ne kadar önemli olduğunu ve bizi nerelere getireceğini bilip, tüm taraftarımızla bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" dedi.



"SAKAT OYUNCUMUZ YOK"

Bakkal, Dejan Kelhar'in antrenman eksikliğinin dışında eksik veya cezalı futbolcuları bulunmadığını ifade ederek, "Sakat oyuncumuz yok. Sadece Dejan Kelhar'ın takıma yetişmesini bekliyoruz. Sakatlığı geçti. Antrenman eksikliği var onu bekliyoruz. Diğer taraftan bir eksiğimiz ve cezalımız yok" şeklinde konuştu.



"TARAFTARIMIZ İLE BİRLİKTE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Taraftara seslenerek destek talebinde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Ben özellikle Samsunspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Atiker Konyaspor maçlarındaki gibi taraftarın coşkusunu bekliyorum. Artık beraber kazanmayı öğrendik, gelin hep beraber devam edelim. Kazanmak için oynayan ve şampiyonluğa oynayan bir takımımız var. Çok az bir süremiz kaldı. Geriye dönüşümüz yok. Biz de bunun farkındayız. Kazanarak gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarımızla birlikte yapmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Sivassporlu futbolcular Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü. Takım ısınma hareketlerinin ardından pas, taktik ve kondisyon çalışması yaptı. Salonda çalışan Dejan Kelhar idmana katılmazken, Ergin Keleş ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

(Göktürk Fırat /İHA)