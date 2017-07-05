Messi imzayı attı

Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Lionel Messi, Barcelona'da kalıyor. İspanyol devinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Messi'nin serbest kalma bedeli ise 300 milyon Euro olarak belirlendi. Oyuncunun alacağı ücret açıklanmazken, İspanyol basını Messi'ye yıllık 30 milyon Euro verileceğini yazdı.

30 yaşındaki futbolcu, alt yapısından yetiştiği Barcelona forması altında 585 maçta 510 gol, 231 asistlik performans sergiledi.

