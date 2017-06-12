Meslektaşlarından duayen gazeteciye veda

Tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden duayen gazeteci Doğan Heper için Milliyet Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törene katılan Heper'in ailesi, dostları ve gazete çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Tedavisi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden duayen gazeteci Doğan Heper için Milliyet Gazetesi önünde tören düzenlendi. Törene katılan Heper'in ailesi, dostları ve gazete çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Türk basını ve Milliyet Gazetesinin duayen gazetecisi Doğan Heper için gazete önünde tören düzenlendi. Törene, Heper'in eşi İffet, kızları Başak Kızıldemir ve Demet Heper, torunu Efe Kızıldemir, damadı Kanat Kızıldemir, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi yazarları, gazeteci-yazar Altan Öymen ve gazete çalışanları katıldı.



AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Heper'in cenazesi cenaze namazı öncesi 53 yıl boyunca çalıştığı Milliyet Gazetesinin önüne getirildi. Burada Heper için düzenlenen törende, dualar edilerek helallik alındı. Tören esnasında Heper'in ailesi, dostları ve gazete çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Törende bir konuşma yapan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, "Gazetecilik mesleğine sahip çıkmak, geliştirmek, onun varlığını sürdürmek birinci önceliğiydi. Bugün geride bıraktığı en iyi en büyük mirasta budur. Bu mirası siz genç arkadaşlara bırakarak onu yolcu ediyoruz. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Törenin ardından Heper'in cenazesi, cenaze aracıyla Levent Afet Yolal Camii'ne götürüldü.

(Doğan Can Cesur /İHA)