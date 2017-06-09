Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Mescidi Aksa'da cuma coşkusu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Mescidi Aksa'da cuma coşkusu

Müslümanların ikinci kutsal mekanı Mescid-i Aksa Ramazan ayında dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlarla dolup taşıyor.

Müslümanların ikinci kutsal mekanı Mescid-i Aksa Ramazan ayında dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlarla dolup taşıyor.
Kudüs'de Mescid Aksa'ya çıkan dar ve taşlı yollar dolup taşarken, cuma namazında ise milyonlar Mescid-i Aksa'nın bahçesinde saf tuttu. Dünyadaki Müslümanların iyiliği için dua eden imam, Filistin'in kutsal topraklarına barış ve kardeşliğin hakim olması için yalvardı. Müslümanlar üzerinde dünyada önemli oyunlar oynandığını ifade eden imam, bütün Müslümanların kenetlenerek tek yürek olmasını istedi.
Kudüs, Ramazan ayında Türkiye'den ve Arap coğrafyasından ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle kutsal mekan Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyen kadınlı erkekli yüz binlerce Müslüman, dar Kudüs sokaklarında ilginç manzaralar oluşturuyor. Hava sıcaklığının 39 derece olduğu nem ile birlikte hissedilen ısının 50 dereceyi bulduğu Kudüs'te ev sahipleri de misafirlerin serinlemesi için su serpme ikramında bulunuyorlar. Yüksek evlerin bahçelerinden Müslümanların üzerine bol bol öğle sıcaklarında su atılıyor. Sıcak havaya rağmen oruçlarını bırakmayan misafir Müslümanlar, akşamları da Mescid-i Aksa'nın bahçesinde ve Kudüs sokaklarında iftar açıyorlar.
Mirasımız Derneğinin davetlisi olarak Kudüs'de bulunan bir grup Türk gazeteci de cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılıp, iftarını mescidin bahçesinde yaptı. Dünya Müslümanlarının birbirleri ile ekmeğini paylaştığı iftar sofralarında çok sayıda hayırsever de kutsal mekanlara iftariyelik dağıtılması için bağışlarda bulunuyor. Bazı vakıflar Mescid-i Aksa'nın misafirlerini aç bırakmamak için iftar programları düzenliyor.
Büyük bir kardeşlik içerisinde Türk ve Filistin halklarının Mescid-i Aksa bahçesinde kucaklaştığı Ramazan ayında dostluklar pekiştiriliyor. Kudüs'teki Müslümanlar Türklere çok büyük ilgi gösteriyorlar. Türkiye'den gelenleri tanıyan Filistinli Kudüs halkı büyük ilgi göstererek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorlar. Mescid-i Aksa'da Kubbetüs Sahra denilen sarı kubbeli alanda cuma vakti kadınlar namaz kılarken, erkekler ön taraftaki Mescid'i Aksa'nın içerisinde ve bahçesinde namazlarını kılıyorlar. Ayrıca sıcaklardan bayılanlara Filistinli izciler sedye ile yardım ediyor. Ambulanslara alınan hastalar, en yakın sağlık kuruluşuna gönderiliyor.
(İrfan Altıkardeş /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bursluluk sınavı yarın yapılacak
Ambarlı Limanı'nda 9,5 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
Yeni filminin bir bölümünü Türkiye'de çekti
Wan Der Wiel hakkında suç duyurusu
Mescidi Aksa'da cuma coşkusu
Acemi erleri taşıyan otobüs devrildi: 43 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor
Fatih Erbakan yeni parti kuruyor
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bursluluk sınavı yarın yapılacak
Bursluluk sınavı yarın yapılacak
Ambarlı Limanı'nda 9,5 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
Ambarlı Limanı'nda 9,5 milyon liralık kaçak sigara operasyonu
Yeni filminin bir bölümünü Türkiye'de çekti
Yeni filminin bir bölümünü Türkiye'de çekti
Wan Der Wiel hakkında suç duyurusu
Wan Der Wiel hakkında suç duyurusu
Mescidi Aksa'da cuma coşkusu
Mescidi Aksa'da cuma coşkusu
Acemi erleri taşıyan otobüs devrildi: 43 yaralı
Acemi erleri taşıyan otobüs devrildi: 43 yaralı
Kenny Kadji TOFAŞ'ta
Kenny Kadji TOFAŞ'ta
Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı konuşması yayınlandı
Ersun Yanal'ın Bursaspor maçı konuşması yayınlandı
Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife yarın Türkiye'ye geliyor
Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife yarın Türkiye'ye geliyor
Kangal köpeği ile hayata tutundu
Kangal köpeği ile hayata tutundu
Hacı Bayram'da LYS yoğunluğu
Hacı Bayram'da LYS yoğunluğu
Cumhurbaşkanı cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English