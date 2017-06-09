Mescidi Aksa'da cuma coşkusu

Müslümanların ikinci kutsal mekanı Mescid-i Aksa Ramazan ayında dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlarla dolup taşıyor.

Müslümanların ikinci kutsal mekanı Mescid-i Aksa Ramazan ayında dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanlarla dolup taşıyor.

Kudüs'de Mescid Aksa'ya çıkan dar ve taşlı yollar dolup taşarken, cuma namazında ise milyonlar Mescid-i Aksa'nın bahçesinde saf tuttu. Dünyadaki Müslümanların iyiliği için dua eden imam, Filistin'in kutsal topraklarına barış ve kardeşliğin hakim olması için yalvardı. Müslümanlar üzerinde dünyada önemli oyunlar oynandığını ifade eden imam, bütün Müslümanların kenetlenerek tek yürek olmasını istedi.

Kudüs, Ramazan ayında Türkiye'den ve Arap coğrafyasından ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle kutsal mekan Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyen kadınlı erkekli yüz binlerce Müslüman, dar Kudüs sokaklarında ilginç manzaralar oluşturuyor. Hava sıcaklığının 39 derece olduğu nem ile birlikte hissedilen ısının 50 dereceyi bulduğu Kudüs'te ev sahipleri de misafirlerin serinlemesi için su serpme ikramında bulunuyorlar. Yüksek evlerin bahçelerinden Müslümanların üzerine bol bol öğle sıcaklarında su atılıyor. Sıcak havaya rağmen oruçlarını bırakmayan misafir Müslümanlar, akşamları da Mescid-i Aksa'nın bahçesinde ve Kudüs sokaklarında iftar açıyorlar.

Mirasımız Derneğinin davetlisi olarak Kudüs'de bulunan bir grup Türk gazeteci de cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılıp, iftarını mescidin bahçesinde yaptı. Dünya Müslümanlarının birbirleri ile ekmeğini paylaştığı iftar sofralarında çok sayıda hayırsever de kutsal mekanlara iftariyelik dağıtılması için bağışlarda bulunuyor. Bazı vakıflar Mescid-i Aksa'nın misafirlerini aç bırakmamak için iftar programları düzenliyor.

Büyük bir kardeşlik içerisinde Türk ve Filistin halklarının Mescid-i Aksa bahçesinde kucaklaştığı Ramazan ayında dostluklar pekiştiriliyor. Kudüs'teki Müslümanlar Türklere çok büyük ilgi gösteriyorlar. Türkiye'den gelenleri tanıyan Filistinli Kudüs halkı büyük ilgi göstererek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorlar. Mescid-i Aksa'da Kubbetüs Sahra denilen sarı kubbeli alanda cuma vakti kadınlar namaz kılarken, erkekler ön taraftaki Mescid'i Aksa'nın içerisinde ve bahçesinde namazlarını kılıyorlar. Ayrıca sıcaklardan bayılanlara Filistinli izciler sedye ile yardım ediyor. Ambulanslara alınan hastalar, en yakın sağlık kuruluşuna gönderiliyor.

(İrfan Altıkardeş /İHA)