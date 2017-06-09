Mescid'i Aksa Ramazan'da dünya Müslümanlarını bekliyor

Dünyada üç dinin de kutsal kabul ettiği Kudüs'e gelen Müslümanlar, ibadetlerini zor şartlar altında yerine getiriyor. Mirasımız Derneği, Yahudilerin ikiye bölme planına karşı tüm Müslümanları Mescid'i Aksa'ya sahip çıkmaya ve ziyaret etmeye çağırdı.

Dünyada üç dinin de kutsal kabul ettiği Kudüs'e gelen Müslümanlar, ibadetlerini zor şartlar altında yerine getiriyor. Mirasımız Derneği, Yahudilerin ikiye bölme planına karşı tüm Müslümanları Mescid'i Aksa'ya sahip çıkmaya ve ziyaret etmeye çağırdı.

Hz. İbrahim Camii, Yahudi bir doktorun 1994 yılında sabah namazında cemaati silahla tarayarak 21 kişiyi öldürmesinin ardından uzun bir süre ibadete kapatıldı. Bu sırada Yahudiler, cami içerisinden İbrahim Aleyhisselam'ın kabrinin hemen yanında bulunan Yusuf ve Yakup Aleyhisselam'ın türbelerinin bulunduğu alanı portatif bölmelerle ayırarak kapattılar. Burada Müslümanların namaz kılmalarına engel olunarak, caminin yarısından fazlası sinagoga çevrildi. Aynısını Mescid'i Aksa'da da yapmayı planlayan Yahudiler, ikiye bölme hareketini oraya da uygulamaya hazırlanıyorlar. Bu sebeple Mirasımız Derneği, Türkiye'den ve Filistin'deki Müslümanların Mescid-i Aksa'yı daha sık ziyaret ederek, kutsal mabedin her daim ibadet edenlerle dolu olması için gayret sarf ediyor. Müslümanların Kudüs'e gelerek Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerini, burada namazlarını eda etmelerini isteyen Mirasımız Derneği yöneticileri, aynı zamanda imkansızlıklar sebebiyle Filistin topraklarından Mescid-i Aksa'ya ulaşım imkanı olmayanları da otobüslerle mahallelerinden alarak camiye taşıyor.



MÜSLÜMANLAR KUDÜS'E BEKLENİYOR

Batı Şeria'daki Hazreti İbrahim'in Halilürrahman Camii içerisindeki türbesi ise Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor. Hicri 1438 yılının Ramazan ayında İbrahim, İshak, Yusuf ve Yakup Aleyhisselam'ın kabir ve sandukalarının bulunduğu Halilürrahman Camii'ne her gün binlerce ziyaretçi geliyor. Yahudi yönetimi Müslümanları arka sokaktan dolaştırarak camiye alırken, girişte turnike yöntemi ile camiye girişler müze havasında sağlanıyor. Bu camide yaşanan bölünmenin Mescid'i Aksa'da yapılmaması için bütün Müslümanları Kudüs'e davet eden Mirasımız Derneği, bir yılda Hristiyanlardan milyonlarca ziyaretçi gelen Mescid-i Aksa'ya Müslüman ülkelerden yüzbinlerce olan ziyaretçi sayısının artması gerektiğini dile getiriyor. Hacı adaylarının kutsal topraklara gitmeden önce Mescid'i Aksa'yı ziyaretinin de önceden olduğu gibi hac programlarına alınmasını isteyen dernek yöneticileri, Türkiye'den yapılan Kudüs turlarının arttırılması için Kültür Bakanlığının teşvik sağlamasını istiyor.

Mescid-i Aksa Camii'nin yönetimi Ürdün Vakıflar Müdürlüğü sorumluluğunda bulunuyor. Bu arada Filistin topraklarında Osmalı'dan yadigâr binlerce çeşme, su yolu, sur, burç, kale parçaları, camiler ve vakıf eserleri de bulunuyor. Halilürrahman Camii'nin yakınında bulunan Sultan Abdülhamid Han'ın hacı adaylarının ihtiyaçlarını görmeleri için yaptırdığı tarihi bir su kuyusu da onarılmayı bekliyor. Bir Filistinli vatandaşın bakkal dükkanı arkasında bulunan kuyunun yeniden ihyası ve Halilürrahman Camii civarında çeşitli düzenlemeler için Türkiye'nin TİKA vasıtası ile Kudüs'te çalışma yapmasını isteyen bölgedeki Müslümanlar, bu hususta Türkiye'nin İsrail ile diplomatik görüşmelerinin netice vereceğine inanıyor.

(İrfan Altıkardeş / İHA)