Mescid'i Aksa'da bayram sevinci

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan on binlerce Müslüman bayram namazı için Mescid'i Aksa'ya akın etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan on binlerce Müslüman bayram namazı için Mescid'i Aksa'ya akın etti. Doğu Kudüs'te yaklaşık 90 bin Müslüman bayram namazı için Mescid'i Aksa'da buluştu. Binlerce Müslüman hep birlikte bayram namazını kıldı. Bayram namazına büyük ilgi gösteren Müslüman cemaat, namazın ardından bayramlaştı. (Muhammed Rabah/İHA)
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