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Merve Özbey hayranlarıyla buluştu
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Merve Özbey hayranlarıyla buluştu

Popüler müziğin yükselen ismi Merve Özbey, Eskişehir'de hayranlarıyla buluşarak imza dağıttı.

Popüler müziğin yükselen ismi Merve Özbey, Eskişehir'de hayranlarıyla buluşarak imza dağıttı.
JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi, yeni yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği söyleşi, imza günü ve mini konserlerle ziyaretçilerini ünlü isimler ile buluşturmaya devam ediyor. Son zamanlarda "Helal Ettim", "Yaş Hikayesi" ve "Topsuz Tüfeksiz" parçaları ile çıkış yapan Merve Özbey, NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi etkinlikleri kapsamında mini bir konser vererek sonrasında sevenlerine imza dağıttı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Özbey, küçüklüğüne benzediğini söylediği Beren isimli bir kız çocuğunu sahneye alarak birlikte dans edip şarkı söyledi.

"2017 YILI HUZUR, MUTLULUK VE BARIŞ GETİRSİN"
Yeni yıldan huzur isteyen Özbey, "Malum 2016'da sizlerle buluştum ama biraz tatsız olaylar yaşadığımız için 2017'nin hepimiz için huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. Daha fazla ölmeden, daha fazla acı çekmeden yeni bir yıla girmek istiyorum. Dualarımız hep beraber iyi olmak için olsun. Bugünden sonra belki görüşürüz belki görüşemeyiz ama sizden bir isteğim var. Sakın iyi bir insan olduğumuzu unutmadan yaşamak. Özellikle küçüklerimden istiyorum bunu" dedi.

"AL ARTIK BAK"
Söylediği şarkıların ardından kendisini dinlemeye gelenlere 'Aşk acısı çeken var mı?' diye soran Merve Özbey 'Evet' yanıtını aldı. Özbey, Eskişehir'e birlikte geldiği sevgilisi Murat Binici'yi göstererek "Benimki burada da beni almıyor. 2 sene oldu İnşallah alacak. Al artık bak. Bu kadar insan arkamda. Bence yapmalısın" ifadelerini kullandı.
Yeni yılda yeni şarkılarla sevenlerini buluşturacağını söyleyen Merve Özbey, Türk Sanat Müziği Albümü yapmayı da düşündüğünü dile getirdi. Özbey, mini konserinin ardından sevenlerine imza dağıtarak tek tek fotoğraf çektirdi.
(Kadir Arslan - Mustafa Kaplan / İHA)
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