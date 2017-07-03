Merve Kavakçı kararı Resmi Gazete'de

Fazilet Partisi'nden Milletvekili Seçilen Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fazilet Partisi'nden Milletvekili Seçilen Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, "Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır" denildi. (Caner Ünver / İHA)
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